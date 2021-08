Advogado acusado de agredir esposa já esteve preso

O advogado Jonatan dos Santos Pereira, que é integrante da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), já chegou a ser detido em flagrante por conta das supostas agressões praticadas contra sua companheira, no dia 1º deste mês, quando o casal passava a reta final das férias de julho, em um hotel localizado na avenida Atlântica, em Salinópolis. Ele foi liberado mediante o pagamento de fiança, no valor de um salário mínimo (R$1.100,00).

Conforme narra o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil de Salinópolis, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas pela área do hotel, quando foi abordada por uma pessoa pedindo ajuda para uma mulher que estaria sendo agredida por seu companheiro dentro do estabelecimento.

Quando chegaram no local, os policiais militares encontraram primeiramente Jonatan, que afirmou ter tido um problema com sua companheira. Aos policiais, Jonatan teria informado que “sua companheira, todas as vezes que bebe, o agride”, diz o boletim.

Ainda de acordo com o B.O, naquele 1º de agosto em que Jonatan teria sido agredido por sua companheira, ele desceu até a recepção do hotel e aguardou a esposa se acalmar. Ele ainda teria mostrado as marcas das supostas agressões para a polícia.

Os policiais também ouviram a mulher, que informou que tudo tinha acontecido ao contrário, ou seja, ela teria sido agredida por Jonatan e não era a primeira vez que aquilo estaria acontecendo.

A mulher teria dito também aos PMs que precisava de ajuda e gostaria de ser conduzida até a delegacia, o que foi feito para a realização dos procedimentos cabíveis.

Em busca pelo sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), é possível verificar que Jonatan já tem algumas passagens pela polícia: duas delas também envolvem violência doméstica, com enquadramento na Lei Maria da Penha, porém foram arquivadas pelas vítimas.

“Ele tem histórico de agressão, sempre teve esse comportamento. Esse último caso em Salinas era algo que já vinha por quase todo o relacionamento desde 2016. Tiveram brigas e sempre de maneira gradativa, como em todo relacionamento abusivo”, disse a advogada de defesa da vítima, que atualmente vive sob medidas protetivas.

A redação integrada de O Liberal já entrou em contato com a defesa do advogado Jonatan, bem como com a OAB-PA, e aguarda retorno.