Adolescente suspeito de matar duas pessoas é morto em ação policial no Marajó

Um adolescente de 17 anos morreu em um suposto confronto com a polícia, na segunda-feira (31), em Breves, no Arquipélago do Marajó. Ele era suspeito de assassinar duas pessoas na última sexta-feira (29) a facadas. As informações do Notícia Marajó.

O garoto foi morto numa operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. A PM tinha sido acionada para dar apoio à tentativa de capturar o adolescente.

O jovem estava escondido numa área de floresta e de difícil acesso. Conforme a comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Christine, foi tentado um diálogo com o suspeito, que teria se negado a conversar e atirado com arma de fogo contra os policiais.

Os agentes reagiram e atingiram o suspeito com um tiro. Ainda segundo a comandante, o adolescente foi socorrido e encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na ação, a polícia apreendeu uma cartucheira calibre 20, duas munições, sendo uma deflagrada, e uma faca de 20 centímetros.

O crime

Um vídeo feito por câmeras de vigilância mostra que, às 5h, dois homens vêm caminhando por uma via quando cruzam com Renato Rodrigues, uma das vítimas. O adolescente se aproxima e começa a atacar a vítima, que cai no chão após o primeiro golpe. Em seguida, ele segue dando facadas até que Renato para de reagir. O agressor aparenta pegar algo da vítima e sai caminhando.

Segundo o delegado titular da Superintendência Regional de Polícia Civil (Sudepol), Paulo Junqueira, foram aplicados 28 golpes de faca contra a vítima. A outra pessoa que estava com Patrão segue andando e nada faz para impedir o crime.

O outro crime ocorreu também na sexta-feira (29). Raimundo da Silva foi morto com quatro golpes de faca, segundo o delegado. Durante as investigações e antes de chegar até Patrão, os policiais chegaram a prender outro suspeito, que logo foi liberado.