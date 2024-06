Jovem suspeito de ato infracional análogo a homicídio no Pará é apreendido no Maranhão

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta terça-feira (18), no Povoado Alto da Cruz, em Matões do Norte, no estado do Maranhão, contra um adolescente que responde a um processo por ato infracional junto à 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente teria cometido homicídio qualificado contra Jhonata Conceição Lopes, também conhecido como “Cupu”, em 18 de fevereiro deste ano, no bairro Jardim do Éden, em Marabá, no sudeste paraense.

O investigado foi encontrado no povoado, onde, segundo a polícia, tentava se esconder. A equipe da Delegacia de Homicídios de Marabá usou diferentes técnicas de investigação para chegar ao menor. Com as informações colhidas e a ajuda da Polícia Civil do Maranhão foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão.

A ação foi comandada pelo delegado Leandro Pontes. O menor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado. Do Maranhão, ele deverá ser transferido para Marabá. A data da transferência não foi detalhada pela polícia.

O caso

Jhonata foi assassinado a tiros em sua residência, na rua 15 do Residencial Jardim do Éden. Conforme as primeiras informações divulgadas sobre o crime, uma pessoa invadiu o imóvel e disparou três vezes contra a vítima, atingindo-a no tórax e nas mãos. Jhonata morreu ainda no local.

Imagens gravadas no lugar mostram que o corpo de Jhonata foi encontrado próximo aos móveis da casa e que ele vestia uma bermuda branca no momento do crime. Ainda não foi divulgado, pela Polícia Civil, o que motivou o assassinato.