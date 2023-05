Adolescente é morto a tiros durante jogo de futebol em Santana do Araguaia, no Pará

Um adolescente de 17 anos, identificado pelo apelido “Biel”, foi morto a tiros durante uma partida de futebol, em uma quadra de esportes, localizada no bairro Vila União, em Santana do Araguaia, no sudeste do Pará, na última quarta-feira (3). Pelo menos três disparos atingiram a vítima, que teria envolvimento com furtos e tráfico de drogas, informou o Correio de Carajás.

De acordo com o portal, testemunhas informaram que um homem chegou na quadra de esportes em uma motocicleta, apontou uma arma em direção ao rapaz e atirou. Ele morreu no local. À polícia, os populares confirmaram que o autor dos disparos usava um capuz para cobrir o rosto e fugiu no veículo logo após o crime.

A Polícia Militar realizou rondas na área, porém nenhum suspeito foi identificado. Segundo informações de autoridades policiais ao Correio, é possível que a morte tenha relação com o histórico do rapaz, que já foi apreendido por suspeita de envolvimento em práticas análogas a furtos e comercialização de entorpecentes.

Investigação

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.