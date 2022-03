Adolescente é arremessada de motocicleta e morre na PA-220, na zona rural de Marapanim

Uma adolescente de apenas 15 anos morreu, na noite de domingo (27), após sofrer um acidente de motocicleta na rodovia PA-220, zona rural de Marapanim, nordeste paraense. A fatalidade ocorreu nas proximidades da comunidade Fazendinha, onde a jovem morava com a família. Com informações do Ver-o-Fato e portal Tailândia.

O acidente ocorreu por volta de 23h30. Moradores da localidade relataram que a garota viajava em alta velocidade na garupa de uma moto, pilotada pelo namorado dela, quando ele teria atropelado uma mulher que caminhava pela rodovia escura.

Segundo os moradores, com o impacto, a jovem foi lançada bruscamente para longe da moto e quebrou o pescoço, morrendo pouco depois na pista. A mulher atropelada ficou ferida e foi socorrida, mas não corre risco de morte. O piloto da moto não sofreu nenhum ferimento. Testemunhas disseram, por fim, que o piloto, maior de idade, estaria embriagado na hora do acidente.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a tragédia. "Marapanim está de luto. Meus sentimentos aos familiares e amigos da jovem, por sua passagem repentina para outro plano", "Que Deus te receba em sua infinita morada e que sua família encontre forças para continuar", desejaram.​