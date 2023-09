Corpo de adolescente que estava desaparecido é encontrado em rio de Altamira

O corpo do adolescente Caique Cardoso, de 15 anos, foi encontrado após um dia inteiro de buscas nas águas do Rio Iriri, maior do município de Altamira, região sudoente do estado. Ele havia desaparecido quando a canoa em que pescava com alguns amigos acabou virando, por volta das 2h da madrugada também desta quinta-feira (7). Caique não foi mais visto após cair no rio, ele não sabia nadar.

Os outros ocupantes da embarcação que também afundaram no rio conseguiram retornar para a superfície. O grupo procurou e chamou por Caíque, mas ele não teria mais respondido. Para as autoridades, foi relatado que a embarcação teria virado após chegar muito próximo de uma cachoeira, abaixo do travessão km 160. Após perceber o sumiço do adolescente, as testemunhas procuraram as autoridades para relatar o desaparecimento.

Várias pessoas ainda chegaram a se deslocar até o local do acidente para ajudar na realização das buscas por Kaike. Conforme testemunhas, a família do adolescente mora em uma propriedade rural do travessão km 160 sul, município de Uruará (PA) e teriam ido até o local na tentativa de encontrar a vítima.

Segundo informações, o corpo de Caique foi encontrado por volta das 18h40 desta quinta-feira (07). Ainda não há mais informações sobre como se deu a operação para localizar o corpo. Muita comoção e tristeza se espalhou por toda a comunidade onde o jovem residia. O corpo foi encaminhado para a residência da família, onde iria ocorrer o velório.

A redação integrada de OLiberal solicitou mais informações sobre o acidente e desaparecimento do jovem e aguarda posicionamento da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.