Corpo de jovem desaparecido é encontrado na Orla de Icoaraci, neste domingo (3)

O corpo do jovem Lucas Kauan da Silva Souza, de 16 anos de idade, morador do Distrito de Icoaraci, que estava desaparecido desde a sexta-feira (1) foi encontrado nas primeiras horas da madrugada deste domingo (3), nas águas do Rio Maguari, às proximidades do Trapiche da Brasília, na Orla de Icoaraci, em Belém. O Corpo de Bombeiros esteve no local onde o corpo de vítima de afogamento emergiu. O sepultamento do adolescente está previsto para ocorrer ainda hoje (3), em um cemitério no município de Marituba.

Lucas morava com a família em Icoraci. Na sexta-feira (1), ele e amigos da escola foram jogar bola e, depois, tomar banho na área da praia do Cruzeiro, em Icoaraci. No local onde eles foram tomar banho, há uma balsa encalhada, o que provoca um redemoínho nas águas, fato esse desconhecido por Lucas, como relatou uma familiar dele. O jovem acabou desaparecendo nas águas.

Lucas cursava o Ensino Médio e frequentava a igreja evangélica Assembleia de Deus Filhos do Fogo. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram mais essa morte por afogamento em Icoaraci.