Adolescente de 17 anos é morto com golpe de faca no coração por colega da mesma idade no Pará

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com um golpe de faca na noite da última sexta-feira (4), no bairro Vitória Régia, em Itaituba, sudoeste do Pará. O suspeito de cometer o ato infracional equivalente ao crime de homicídio, que também é adolescente e tem a mesma idade da vítima, foi apreendido pela Polícia Militar e ficará sob custódia do Conselho Tutelar Municipal, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo informações do Giro Portal, o crime aconteceu por volta de 21h30, na 44ª rua do bairro Vitória Régia. De acordo com a polícia, alguns dias antes de ser morto, o adolescente teria ameaçado o colega. Revoltado, o ameaçada então se armou com uma faca e foi até a residência da vítima, onde desferiu um golpe certeiro no coração do jovem, que não resistiu e morreu no local.

Uma equipe de peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a perícia criminal e removeu o corpo do adolescente para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar esteve no local do crime e conseguiu apreender o jovem. Acompanhado dos conselheiros tutelares, ele foi conduzido para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para os devidos procedimentos.