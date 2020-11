Adolescente de 17 anos é executado dentro de casa com tiros na cabeça

O crime ocorreu na rua C, do bairro Tropical II, no município de Parauapebas, região sudeste estadual, quando o adolescente de 17 anos de idade estava na companhia dos avós, por volta das 22h desta quarta-feira (5).

Dois homens chegaram em uma motocicleta e invadiram a casa, eles renderam o casal de idosos, obrigando-os a deitarem no chão. Em seguida, procuraram pelo rapaz na residência e ao encontrarem deitado no quarto dele o mataram com três tiros na cabeça.

Os avós chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas o adolescente morreu antes de chegar ao Hospital Municipal de Parauapebas. Segundo relatos de testemunhas, antes de entrarem na casa da família da vítima, os homicidas, por um lapso, entraram na residência ao lado, onde agiram com violência e humilharam os moradores, vizinhos do adolescente, após perceberam tratar-se do endereço errado e se retiraram.

No imóvel do adolescente, após o matarem, os homens saíram dizendo que ele foi assassinado porque os havia assaltado. A Polícia Civil investiga o caso e afirma que o adolescente não tinha passagens pela delegacia.