Adolescente de 15 anos é executado com oito tiros na madrugada

Um menino de 15 anos foi alvo de crime brutal. Por volta de 3h da madrugada desta sexta-feira (23), no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM), o adolescente foi executado com oito disparos. As informações são do Portal do Holanda.

O corpo foi encontrato perto de uma estação de ônibus na capital amazonense. Dois tiros acertaram a cabeça do alvo e seis o corpo.

A Polícia está investigando o crime e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).