Adolescente de 14 anos é morta a facadas pelo namorado de 16 anos em Tomé-Açu

Uma adolescente de 14 anos foi esfaqueada e morta pelo namorado, também adolescente, de 16 anos, no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. O ato infracional teria ocorrido na noite de quarta-feira (31), na frente da mãe da vítima. O rapaz foi apreendido nesta quinta-feira (1°). A suspeita da Polícia Civil é de que tudo tenha sido premeditado.

O assassinato ocorreu minutos depois da adolescente ter chegado da escola. Ela estaria conversando na frente da casa onde morava com a mãe e, por conta de uma gargalhada, o assassino confirmou que ela estava em casa. Foi então que ele teria se aproximado, xingado a vítima e questionado uma transferência bancária relacionada a um valor em dinheiro

Quando a vítima disse que não poderia enviar o valor porque o limite diário não permitia, o namorado puxou o cabelo dela e desferiu vários golpes de faca.

A vítima ainda teria sido encaminhada pa​ra a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, mas não resistiu aos ferimentos. As informações sobre o caso são iniciais e ainda estão em apuração pelas autoridades policiais. O suspeito fugiu após a situação.

Moradores relataram que a vítima e o namorado mantinham um relacionamento há cerca de dois anos. Ainda segundo os moradores, o jovem suspeito do crime já teria sido apreendido por ato infracional análogo a tráfico de drogas, em novembro do ano passado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o ato infracional análogo a feminicídio é investigado sob sigilo pela delegacia de Tomé-Açu.