Acusado de violência doméstica, advogado diz que foi agredido pela ex-mulher: 'Alterada e agressiva'

Após ter sido acusado de violência doméstica pela ex-mulher, o advogado Jonatan dos Santos Pereira, em nota enviada por sua defesa, disse ter sido “surpreendido” pela divulgação da suposta agressão, mas admitiu que houve de fato uma desavença com a ex-mulher no dia primeiro de agosto, que “culminou no término do relacionamento e que, inevitavelmente, gerou (um) processo judicial”.

VEJA MAIS

A nota, no entanto, nega as agressões e afirma que as acusações “são ataques e ilações infundadas no intuito de aviltar a imagem do Sr. Jonatan, pois assim ocorrendo, estará se afetando diretamente sua imagem profissional, já que possui prestígio no meio advocatício pelos seus longos anos defendendo direitos diversos, dentre eles direitos relacionados a causa feminista”.

Embriaguez

Segundo a defesa do advogado, os testes de bafômetro realizados no casal após o episódio do começo de agosto constataram “alta dosagem” de álcool na ex-companheira de Jonatan, “comprovando-se com isto que a denunciante estava embriagada e consequentemente alterada e agressiva”. “Ainda como exemplo podemos trazer neste momento o resultado conclusivo dos exames de corpo de delito ao qual o casal fora submetido, onde constata-se quem de fato, agrediu quem.”

Segundo os advogados, o resultado apontou que quem cometeu as agressões foi a ex-companheira, “ao aplicar um soco na boca do Sr. Jonatan, estourando seu lábio e ainda o tendo mordido no braço, agatanhado e causado outras escoriações”. As roxuras no braço da ex-mulher, segundo diz a nota, teriam sido causadas “pela contenção da mesma, para que cessassem as agressões”.

Histórico de prisão

A nota enviada pela defesa nega que ele tenha sido preso e responda por processos criminais motivados por episódios de violência doméstica.

“Todas as medidas legais já estão sendo tomadas, para que se esclareça juridicamente o que de fato ocorreu e para que o acusado tenha tão logo seus prejuízos e danos reparados de toda execração pela qual está passando.”

Desligamento da OAB

Os advogados informaram, por fim, que Jonatan se desligou formalmente da Comissão de Prerrogativas da OAB Pará, da qual era integrante, assim que as acusações vieram à tona, “como forma de repúdio contra os ataques levianos contra a sua pessoa e para a preservação dessa honrada Instituição que é vanguardista na defesa da dignidade da pessoa humana”.