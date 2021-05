Acusado pela morte de Cleide Moraes começa a ser julgado em Benevides

Será julgado, ao longo desta quarta-feira (19), Victor Hugo dos Reis Morais, de 26 anos, acusado pela morte da cantora Cleide Moraes. Investigações da Polícia Civil apontam que o jovem estava embriagado no momento da colisão que vitimou a artista conhecida como "Rainha da Saudade". O acidente ocorreu em julho do ano passado, na rodovia PA-391, perto do município de Santa Bárbara. O julgamento ocorre no Fórum de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Na primeira etapa da audiência, foram convocadas cinco testemunhas para depor sobre o caso.

Na época do acidente, Victor Hugo pagou fiança de 10 salários mínimos e responde em liberdade pelo crime de homicídio culposo. Ainda conforme as investigações, latas de cerveja foram encontradas no interior do carro Hyundai HB-20 branco que ele conduzia.

Sobre o caso

O acidente que vitimou Cleide Moraes aconteceu na noite do dia 26 de julho de 2020, um domingo, na rodovia PA-391, a Belém-Mosqueiro, perto do município de Santa Bárbara. A cantora havia feito um show em Icoaraci e estava a caminho de Mosqueiro, quando o veículo em que estava foi atingido pelo carro dirigido por Victor Hugo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Cleide Moraes havia feito seu primeiro show após quatro meses, por causa da pandemia. O músico Miguel Marks estava no carro com a cantora. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.