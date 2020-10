Acusado de assassinar um dos envolvidos na morte de jovem grávida é preso

Um homem acusado de assassinar um dos envolvidos na morte de Ana Gabrielly Silva de Almeida, de 21 anos, no início deste mês, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta sexta-feira (23). A jovem estava grávida e foi morta dentro de sua casa, no bairro Pratinha 2, no distrito de Icoaraci, em Belém.

LEIA MAIS:

- Grávida é morta a tiros em casa por cinco homens

- Homem é preso e adolescente apreendido por participação em execução de jovem grávida na Pratinha

- Suspeito da morte de jovem grávida na Pratinha II é executado

Segundo a polícia, o preso é membro de uma facção criminosa e confessou o crime. Durante o depoimento, ele teria confessado ainda ser autor de outros quatro homicídios, sendo dois no Morro do Dendê, no Rio de Janeiro, onde assassinou dois membros de uma facção rival.

O acusado também teria confessado que matou outras duas pessoas no Pará. Ele foi autuado pelo crime de homicídio doloso qualificado e por organização criminosa. As investigações acerca do caso continuam.

O caso

A jovem Ana Gabrielly Silva de Almeida, 21, grávida de nove meses, foi morta a tiros em sua residência, na rua 13 de junho, bairro Pratinha 2, em Icoaraci, na noite do dia 3 de outubro. O parto dela estava marcado para o dia 5, dois dias depois da tragédia.

Segundo testemunhas, cinco homens vestidos de gari chegaram atirando na mulher, que estava em frente à sua casa. Ela correu para dentro da residência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no banheiro.

No dia 5, equipes do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem e apreenderam um adolescente de 15 anos, suspeitos de envolvimento no crime. A dupla não teve o nome divulgado pela polícia.

Já na última sexta-feira (23), Marlon da Silva Cruz, de 18 anos, conhecido como "Bagdá", foi morto no bairro Pratinha 2, pelo "Tribunal do Crime". Ele era acusado de participar do assassinato de Ana Gabrielly.