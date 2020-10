Suspeito da morte de jovem grávida na Pratinha II é executado

Marlon da Silva Cruz, 18 anos, conhecido como "Bagdá", foi morto na noite de sexta-feira (23) na rua Liberdade, bairro pratinha II, em Belém. Informações preliminares dão conta de que o jovem teria sido julgado ,por uma espécie de "Tribunal do Crime" comandado por um grupo que atua naquela área e o veredicto teria sido a sua morte. Pesava sobre ele a acusação de envolvimento no assassinato da jovem Ana Gabrielly Silva de Almeida, grávida de 9 meses, dois dias antes de dar à luz à filha que esperava.

LEIA TAMBÉM:

- Homem é preso e adolescente apreendido por participação em execução de jovem grávida na Pratinha

Equipes das polícias Civil e Militar estão no local apurando informações sobre o crime. De acordo com moradores da vizinhança, a presença constante da polícia em rondas pelas ruas da comunidade desde a morte de Ana Gabrielly estaria incomodando figuras ligadas ao tráfico de drogas na área. Por esse motivo, Marlon teria tido sua execução ordenada por criminosos que atuam naquela região.

A jovem Ana Gabrielly e a criança que carregava no ventre foram mortas de forma covarde. Ela teve a casa invadida por homens armados, vestidos com uniformes de garis. A jovem já havia relatado à família dias antes que vinha sofrendo ameaças de morte. O crime, ocorrido no dia 3 deste mês, chocou moradores do bairro e provocou uma onda de indignação nas redes sociais.