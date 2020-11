Acusado de agredir ex-companheira é alvo de mandado de busca e apreensão, em Rurópolis

As polícias Civil e Militar cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 65 anos, que não teve a identidade divulgada, na manhã da última sexta-feira (13), no município de Rurópolis, sudoeste paraense. Ele foi indiciado pelo crime de ameaça e violência doméstica contra sua ex-companheira, uma mulher de 64 anos.

Segundo a vítima, após o término do relacionamento, o homem passou a ofendê-la e ameaçá-la de morte. Ao fazer a denúncia, ela informou que ele guardava em casa uma arma de fogo e várias munições.

Durante as diligências, agentes realizaram buscas na residência e em um lote rural de propriedade do investigado, porém, de acordo com a polícia, ele já havia se desfeito da arma e munições.

Na ação, o homem foi indiciado pelo crime de ameaça no âmbito familiar nos termos da Lei Maria da Penha, além de ter sido notificado pelas medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, as quais serão observadas sob pena de prisão se forem descumpridas.