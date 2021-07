Açougueiro morre em acidente com motocicleta na PA-275

O açougueiro Josué da Silva, de 43 anos, conhecido como “Irmão Alves”, foi encontrado morto por volta das 22h da última segunda-feira (12), às margens da PA-275, em Parauapebas. Ele teria se envolvido em um acidente, cujas causas ainda são desconhecidas. No local, foi encontrada uma tampa de cárter de caminhão na pista. Uma das hipóteses para a morte de “Irmão Alves” é de que ele tenha se chocado com a peça.

Amigos da vítima acreditam que, com a batida, Josué foi arremessado para cima e a motocicleta conduzida por ele tenha caído em cima de seu corpo. Mas há também a possibilidade do homem ter sido atingido por um carro.

Josué estava fora do perímetro urbano, acompanhado por um filho, e resolveu retornar para Parauapebas. Segundo informações, a vítima saiu na frente do filho pela PA-275, pilotando sua moto. Porém, o jovem chegou ao centro da cidade antes do pai e achou estranho. O filho ainda chegou a fazer uma ligação para o pai, mas a chamada não foi atendida. Ele retornou, então, pelo mesmo trajeto e encontrou Josué morto na beira da estrada.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Parauapebas, foi acionada e realizou a remoção do corpo para realização de necropsia, que deve esclarecer as circunstâncias da morte. A notícia da morte de “Irmão Alves” foi recebida com tristeza por amigos e familiares. Com informações do site Debate Carajás.