Acidente gravíssimo causa morte de três pessoas na rodovia PA-275 entre Eldorado e Curionópolis

Um gravíssimo acidente de trânsito causou pelo menos uma morte na rodovia PA-275, entre os municípios de Curionópolis e Eldorado do Carajás, na região sudeste do Pará. O veículo saiu da rodovia e caiu em um córrego. As vítimas foram identificadas como Deiziane Pinheiro Pereira, Helder da Conceição Martins Pereira e Diego Santos da Costa. O acidente teria ocorrido na madrugada deste domingo (05).

O carro pertencia ao casal Helder Pereira e Deiziane, que estavam sendo dados como desaparecidos por familiares. De acordo com informações preliminares, os dois viajavam acompanhado do amigo Diego Costa. A placa do automóvel foi confirmada pelas equipes de segurança como sendo do veículo utilizado pelo casal.

O carro saiu da pista e acabou submerso em um lago às margens da rodovia. A força do impacto e a profundidade dificultaram os trabalhos iniciais de resgate.

O corpo de Deiziane foi o primeiro a ser encontrado boiando próximo da margem do rio. Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar depois os corpos de Helder e de Diego dentro do carro.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Científica do Pará (PCI-PA). O trecho da rodovia é conhecido pelo fluxo intenso de veículos e considerado perigoso aos motoristas.

O casal havia saído de carro de Canaã dos Carajás com destino a São Geraldo do Araguaia, mas não chegaram ao destino. Eles estavam sendo considerados desaparecidos.

A Polícia Civil informou que o acidente foi registrado na Delegacia de Curionópolis. O veículo e o corpo das vítimas, identificadas como Deiziane Pinheiro Pereira, Helder da Conceição Martins Pereira e Diego Santos da Costa, foram removidos do lago com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Médico Legal. Os procedimentos periciais foram realizados e as investigações seguem para elucidação do fato.