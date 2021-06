Acidente grave entre motocicleta e carreta deixa uma pessoa morta, na BR-163, em Trairão

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta deixou uma pessoa morta, na noite de quinta-feira (17), na rodovia BR-163, na altura do município de Trairão, no oeste do Pará. A vítima é o motociclista Marcelo Pereira dos Santos, de 33 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O motorista da carreta fugiu do local sem prestar socorro e segue sendo procurado pela polícia. As informações são do site Plantão 24 Horas News.

Segundo informações repassadas à polícia, o acidente ocorreu por volta das 23h30. Ainda não se sabe o que, de fato, ocasionou a colisão entre os dois veículos. Pelas imagens, é possível ver que a motocicleta da vítima ficou totalmente destruída após o impacto. Marcelo era morador do distrito de Miritituba, em Itaituba.

Motocicleta de Marcelo ficou totalmente destruída após o impacto (Reprodução)

Ele sofreu um forte trauma na cabeça e morreu na hora, sem chance de socorro. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado e enviou uma equipe ao local do acidente para realizar a remoção do corpo. A Polícia Civil também esteve presente no local para iniciar as investigações.

O motorista da carreta, que ainda não foi identificado, fugiu do local após o acidente. A polícia informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do suspeito deve ser repassada às autoridades, via Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190).