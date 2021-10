Acidente fere seis pessoas na Arthur Bernardes nesta noite de domingo

Um grave acidente nesta noite de domingo (3) na rodovia Arthur Bernardes, em Belém, entre a ponte do Paracuri e a rotatória do Tapanã, próximo à conhecida rua daBrasilit, deixou oito pessoas feridas, segundo testemunhas. Não há informação de mortes.

O acidente envolveu uma moto, cujo motociclista perdeu o controle do veículo, colidiu com a mureta de proteção já na curva perto da ponte do rio Paracuri.

"Outros motoqueiros vieram ajudar, quando estavam ajudando esse caminhão veio e levou todo mundo pela frente", contou o motorista de ônibus, Sidleno Amintas, 42 anos. Ele escapou do atropelamento, pois também estava ajudando no socorro à vítima, que segundo Sidleno quebrou a cabeça ao cair da moto.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão em atendimento à ocorrência.

A reportagem da Redação Integrada segue no local do acidente apurando maiores informações sobre as circuntâncias e a responsabilização dos envolvidos.