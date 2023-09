Acidente envolvendo motocicleta deixa homem ferido na BR-316, em Ananindeua

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta deixou um homem ferido, no início da tarde deste domingo (10), na rodovia federal BR-316, em Ananindeua, no sentido de quem vem para Belém.

A vítima ficou caída ao chão, aguardando a chegada de uma ambulância para ser socorrida. Aparentemente, o homem teve uma fratura exposta na perna direita.

Ainda não há maiores detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas pessoas que passavam ​pelo local relataram à reportagem de O Liberal que havia um carro com a traseira batida. Com isso, acredita-se que a motocicleta colidiu na parte de trás do automóvel e o homem foi arremessado à frente.

Não há confirmação se a vítima pilotava a motocicleta ou era ocupante da garupa do veículo. O trecho onde ocorreu o acidente possui um semáforo, que atualmente está desativado por conta das obras do BRT. Por conta da colisão, o trânsito ficou lento na BR-316 próximo ao Hospital Metropolitano.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e atenderam, inicialmente, a ocorrência.