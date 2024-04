Colisão entre um carro e uma moto deixa duas pessoas feridas em Curionópolis

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (27). A motocicleta ficou totalmente destruída, enquanto o carro teve apenas algumas avarias na parte da frente. O caso aconteceu na avenida Transgarimpo, em Curionópolis, no sudeste paraense. As informações são do Correio de Carajás.

As vítimas foram identificadas como Emerson Luiz Moreira - que dirigia o carro e Francisco de Assis dos Santos Dias - condutor da moto. No local, foi constatado que as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Após o acidente, ambos foram encaminhados para um hospital da região para receberem atendimento médico.

O estado de saúde deles não foi considerado grave. Até então, não se tem confirmação se eles já foram liberados. Os envolvidos devem entrar em acordo para realizar o pagamento dos prejuízos.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local do acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e à Polícia Militar. A reportagem aguarda retorno.