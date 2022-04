Acidente entre motos mata duas pessoas em Santa Maria das Barreiras

O acidente entre as duas motocicletas aconteceu no final da manhã da última segunda-feira (28), em uma estrada do Distrito Casa de Tábua, pertencente ao município de Santa Maria das Barreiras, no sudeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

Não há informações sobre o que teria provocado a trágica colisão que matou Adão Martins dos Santos, de 47 anos, e uma jovem identificada somente pelo prenome de Islane. Mas, moradores da região informaram que os dois trabalhavam na mesma fazenda e, no momento, da batida estavam transportando o almoço para os demais funcionários da propriedade rural, onde também trabalhavam.

O acidente ocorreu próximo à propriedade rural, perto do perímetro urbano do Distrito de Casa de Tábua. Com o choque da batida, um incêndio atingiu as duas motos, que ficaram só as ferragens e entrelaçadas.

Islane e Adão Santos morreram instantaneamente. O fogo queimou os corpos deles dois. O corpo de Islane virou cinzas. Os restos mortais foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia.

As informações são de que Adão Santos era de Conceição do Araguaia e Islane de Santana do Araguaia, locais para onde os corpos foram trasladados.