Acidente entre duas carretas deixa uma pessoa morta e outras em estado grave, em Irituia

Uma mulher identificada como Poliana Sousa Silva, de 36 anos, morreu e pelo menos outras duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente grave envolvendo duas carretas no Km 301 da BR-010, próximo do município de Irituia, no nordeste do Pará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 19h, no sentindo crescente da rodovia. As duas carretas colidiram de frente e ficaram completamente destruídas. Poliana morreu na hora, sem chance de socorro.

A PRF informou ainda que as equipes chegaram ao local por volta das 19h, realizaram os primeiros atendimentos, acionaram o apoio do sistema de saúde e sinalizaram o trânsito. Os agentes deixaram o local por volta das 4h, após todos os procedimentos.

"Houve uma vítima fatal e outros envolvidos com lesões graves", disse o órgão em nota divulgada à imprensa, sem especificar o número de feridos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal e a família ainda aguarda a liberação.