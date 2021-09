Acidente entre carro e moto deixa uma mulher ferida, em Itaituba

Um acidente entre um carro particular e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (29), em Itaituba, sudoeste do Pará. Testemunhas relataram que o motorista do automóvel teria avançado a preferencial e colidido com a motociclista, que foi arremessada ao chão. Ela foi socorrida para um hospital local e ainda não há maiores informações sobre o seu estado de saúde.

O acidente aconteceu no cruzamento da travessa Justo Chermont com a quarta rua do bairro Bela Vista, e foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento das proximidades. Agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) e da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtri) estiveram no local para fazer a interdição e organizar o fluxo de veículos.

De acordo com o agente Arruda, da Comtri, com o choque, a condutora da motocicleta apresentou suspeita de fratura em um dos braços. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI). Ainda segundo o agente, o local é sinalizado. Por isso, o motorista iria ser apresentado à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba.