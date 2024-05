Acidente entre carro e bicicleta deixa duas pessoas feridas na avenida Independência neste domingo

Duas pessoas ainda não identificadas foram atropeladas na tarde deste domingo (12), na avenida Independência, no bairro da Cabanagem, em Belém. Segundo as primeiras informações colhidas no local, as vítimas - uma mulher e um homem - que estavam em uma bicicleta foram atingidas por um carro nas proximidades de uma ciclofaixa existente na via. O casal sofreu apenas ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 15h30.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local para prestar os primeiros socorros às vítimas. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local do acidente para fazer o levantamento do que ocorreu. Segundo a PM, a mulher que estava na bicicleta teve apenas machucados na cabeça e ficou inconsciente, enquanto o homem teve somente fraturas na perna e estava com dores no corpo.

Por conta do acidente, o trânsito ficou intenso na área, gerando um leve engarrafamento. As vítimas serão encaminhadas a um hospital da região. Até então, não se tem informações das circunstâncias do acidente, conforme repassado pela polícia. O motorista do carro envolvido no acidente ainda não foi identificado - assim como as vítimas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.