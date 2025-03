Acidente entre caminhão e caminhonete deixa uma pessoa morta no sudeste do Pará

Um homem morreu em um sinistro de trânsito registrado na BR-155, distante cinco quilômetros de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (25). As vítimas estavam em uma caminhonete Hilux. A BR-155 é uma rodovia federal que liga Redenção a Marabá.

Ainda segundo o portal Correio de Carajás, a caminhonete saiu da estrada e desceu um barranco ao cruzar com um caminhão conduzido por um motorista, que, segundo as primeiras apurações, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.

Ainda não se sabe se houve colisão entre os veículos ou se a caminhonete saiu da pista para desviar do caminhão. Um dos ocupantes da caminhonete morreu no local. A identificação dele ainda não foi divulgada pela Polícia Civil. O outro, identificado inicialmente como Amilton da Silva, de 50 anos, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhado para um hospital de Marabá.

O caminhão ficou atravessado e pegou fogo, mas o motorista dele não se machucou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou exame de bafômetro no motorista, mas o resultado deu negativo.

Em nota, a Polícia Civil informa que a delegacia de Bom Jesus do Tocantins apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte de Airton Silva Frazão. Outras duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. O condutor do caminhão permaneceu no local. Por esse motivo, não houve prisão, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Ele realizou o teste de alcoolemia, que testou negativo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.