Acidente em Nova Ipixuna: Prefeitura de Marabá confirma 12 mortos na tragédia

A Prefeitura de Marabá confirmou, num boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (24), que 12 pessoas morreram no acidente ocorrido pela manhçã, na rodovia PA-150, perto de Nova Ipixuna do Pará, sudeste do estado. O Hospital Regional do Sudeste do Pará e o Hospital Municipal de Marabá (HMM) estão em protocolo de emergência para atender às vítimas. Uma criança de 3 anos está entre as quatro pessoas resgatadas para o HMM. Ela teve fratura de fêmur e trauma no abdômen e foi encaminhada para cirurgia no Hospital Regional, acompanhada da mãe.

"A paciente Ana Flávia Gomes Lima, 38 anos, está fazendo exames e tomografia. Ela está consciente, mas sem referência familiar até o momento. O serviço social do HMM pede que algum familiar dirija-se ao hospital. A paciente Flor de Liz, 60 anos, chegou com dores abdominais, mas sem fratura exposta, consciente e também foi encaminhada ao Hospital Regional para realização de outros exames", diz o boletim do Hospital Municipal de Marabá.

Ainda no boletim do HMM, Cleudilza Soares Araújo dos Santos, 41 anos, faleceu a caminho do hospital. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A família foi contactada e feito acolhimento pelo serviço social do HMM.

Já no Hospital Regional, a criança está intubada na Unidade de Terapia Intensiva. Outros três pacientes que deram entrada no hospital estão em estado considerado gravíssimo.