Acidente em frente à UPA em Itaituba deixa vítima gravemente ferida

Um acidente de trânsito deixou uma vítima em estado grave na manhã desta quinta-feira (15/08), em frente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima Izaias Pereira Alves, de 58 anos, ficou gravemente ferido. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

O acidente ocorreu na 34ª Rua, no bairro Santo Antônio. De acordo de Izaias, ele fraturou o punho e está com o rosto bastante inchado. A vítima passará por uma cirurgia para centralização do punho, os demais exames serão realizados para verificar se houve alguma gravidade na região da cabeça. Os familiares pedem ajuda para identificar o condutor do veículo que causou o acidente.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.