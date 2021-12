Acidente deixa uma pessoa morta na BR-316, em Benevides

Uma pessoa morreu ao ser atropelada por um carro de passeio, na noite desta segunda-feira (13), no quilômetro 18 da rodovia BR-316, na entrada de Benfica, em Benevides. A vítima ainda não teve identidade revelada. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

A morte foi confirmada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que já está deslocando uma equipe para o local. Após ser periciado, o corpo deve ser removido ao Instituto Médico Legal (IML). Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.

