Acidente entre moto e carro deixa três pessoas feridas em Salinópolis

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na noite do último domingo (27), na avenida Dr. Miguel Santa Brígida, no município de Salinópolis, nordeste do Pará, deixou três pessoas feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, na motocicleta estavam três pessoas, sendo o condutor de 20 anos, e duas mulheres de 18 anos. Eles tiveram ferimentos leves e o motorista do carro nada sofreu. “O condutor da motocicleta teve escoriações na perna direita, assim como as mulheres também tiveram ferimentos na perna e uma delas teve um pequeno ferimento na cabeça. O condutor do veículo não sofreu nenhum tipo de ferimento ou escoriações”, contou o Tenente Bombeiro Modesto.

O atendimento foi realizado pelos bombeiros, logo após o acidente que ocorreu em frente ao quartel da corporação.

A avenida onde ocorreu o acidente é uma via bastante movimentada e, na hora, muitas pessoas correram para ajudar. O motorista do carro envolvido no acidente parou para prestar ajuda. “Após o atendimento levamos as vítimas para o Hospital Regional de Salinópolis. O condutor do veículo foi para o hospital dirigindo o próprio veículo”, disse o Tenente Modesto.

As vítimas passaram por exames e foram liberadas.