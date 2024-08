Acidente deixa duas pessoas feridas em Belém; uma das vítimas teve a perna esmagada

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (10), na avenida Pedro Álvares Cabral com a passagem Mirandinha, bairro da Sacramenta, em Belém. O caso foi registrado por volta das 7h50, de acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop).

O motorista da moto estaria trafegando na contramão, quando foi atingido pelo carro de passeio. Ainda de acordo com as primeiras informações do Ciop, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizaram os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas para o hospital.

Uma das vítimas teve parte da perna esmagada enquanto a outra teve apenas escoriações. As duas pessoas foram transferidas em estado grave. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso.