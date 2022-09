Acidente de trânsito tem carro e poste e capotamento no bairro de Nazaré nesta quarta (21)

Dois carros se envolveram em um acidente de trânsito, na manhã desta quarta-feira (21), no bairro de Nazaré, em Belém. Um dos veículos, após a colisão, ficou em um poste do cruzamento da avenida Gentil Bittencourt com a travessa Francisco Caldeira Castelo Branco. O outro veículo ficou com as rodas para cima.

VEJA MAIS

Matéria em atualização, acompanhe!