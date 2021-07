Acidente de trânsito deixa motociclista ferido e motorista foge sem prestar socorro

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro particular deixou uma pessoa ferida, na manhã deste domingo (4), na avenida Augusto Montenegro, bairro de Águas Negras, no distrito de Icoaraci, em Belém. A vítima é o motociclista, que não foi identificado. Ele sofreu ferimentos pelo corpo e ficou jogado no chão, à espera de uma ambulância. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

A colisão aconteceu por volta das 10h10. Testemunhas disseram que o motociclista havia saído da passagem Brasília e, em seguida, teria tentado atravessar a avenida Augusto Montenegro de forma irregular, "cortando" o automóvel, um celta preto, que não conseguiu frear e acabou batendo na motocicleta. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Depois do acidente, dezenas de pessoas que estavam no local prestaram socorro à vítima, que ficou ferida, jogada no chão. Alguns abriram seus guarda-chuvas para proteger o homem do sol forte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, até às 10h30, a equipe ainda não havia chegado ao local. Também não havia nenhum policial ou agente de trânsito no momento do acidente.