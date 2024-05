Acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí: 19 pessoas continuam internadas, sendo uma em estado grave

Ao menos 19 pessoas continuam internadas após o acidente com o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Vigia e Castanhal, na cidade de Tucuruí. Na manhã desta segunda-feira (27/05) a assessoria de comunicação do IFPA informou ao O Liberal que 40 pessoas estavam no ônibus no momento da colisão. Das vítimas que ainda estão sob cuidados médicos, uma está em estado grave no Hospital Regional de Tucuruí.

Segundo o que foi detalhado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), 25 vítimas deram entrada no Hospital Regional de Tucuruí. Destas, duas são servidores e o restante alunos. Sobre as vítimas em estado grave, o IFPA informou que uma professora precisou de cuidados médicos mais intensivos devido à gravidade das lesões. Não há mais detalhes sobre a identidade ou estado de saúde das demais vítimas que também estavam no veículo no momento da colisão com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, na tarde de domingo (26/05).

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que 25 pessoas deram entrada no Hospital Regional de Tucuruí, sendo que 4 estão em estado grave e 9 receberam alta.

Por volta das 10h desta segunda-feira (27), o IFPA declarou que 17 estudantes e dois professores continuavam internados. As demais vítimas foram liberadas e estão com a família ou sob os cuidados de servidores e voluntários, no Campus Porto Colombo, do IFPA de Tucuruí.

Acidente

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde de domingo (26). O veículo, que transportava 40 pessoas, entre alunos e servidores, seguia para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

As vítimas que morreram foram identificadas como ​a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, de Vigia; o motorista Edinaldo Meireles, de Castanhal; a servidora Suany Couto Teixeira Nunes, de Castanhal; e um aluno, de aproximadamente 16 anos, identificado como Paulo Vinícius da Silva Borges, de Vigia.