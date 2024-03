Colisão entre motocicletas deixa um morto e outro ferido em Redenção

​Um homem identificado como Iago Moura da Silva morreu e outro, cujo nome ainda é desconhecido, ficou gravemente ferido durante um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (16), na avenida Araguaia, setor Santos Dumont, no município de Redenção, região Sul do Pará. De acordo com testemunhas, o sinistro envolveu duas motocicletas, que ficaram bastante destruídas. A dinâmica da colisão entre elas está sendo investigada pela Polícia Civil.

Ainda conforme testemunhas, Iago morreu na hora, o que foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que socorreu a outra vítima ao Hospital Regional de Redenção.​ Equipes do Corpo de Bombeiros também auxiliaram nos primeiros socorros.

Imagens que circulam nas redes sociais m​ostram que, apesar de a avenida ser asfaltada, há vários buracos no meio da pista, o que pode ter contribuído para a colisão entre os veículos. Ainda conforme os registros, feitos por quem passava pelo local, as motocicletas ficaram bastante destruídas.

O trecho onde ocorreu a fatalidade foi isolado por agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego (DMTT), que também orientaram motoristas e pedestres a desviar a rota.

O corpo de Iago foi removido pela Polícia Científica e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde são realizados exames que determinam a causa da morte, bem como testes que poderão ajudar a Polícia Civil na investigação do ocorrido.

Por nota, a PC informou que “o acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta, identificada como Iago Moura da Silva, e uma gravemente ferida”. “O caso é investigado pela delegacia de Redenção”, disse.