Acerto de contas e sede de justiça determinam a execução de dois homens em Igarapé-Miri

Dois homens foram mortos na manhã desta segunda-feira (7), no município de Igarapé-Miri, região do Baixo Tocantins, no nordeste paraense. As vítimas não foram identificadas pela polícia. Mas, de acordo com informações colhidas nos locais onde os crimes aconteceram, ambos teriam sido motivados por vingança.

No primeiro caso, a vítima foi morta na frente de várias testemunhas, em plena feira da cidade, por uma mulher que o acusava de estar abusando sexualmente de sua filha. A autora desferiu vários tiros e em seguida fugiu do local.

Já o segundo crime ocorreu na rua Padre Vitório, no bairro do Jatuíra, onde um homem também foi executado a tiros depois de ter a casa invadida. Os corposdas duas vítimas foram levados para o necrotério do hospital Sant’ana, em Igarapé-Miri.