Ação da PM resulta em maior apreensão de munições de uso restrito em Oriximiná

Um homem foi preso em flagrante e foram interceptadas espoletas, balins, estojo de diversos calibres e pólvora

O Liberal
fonte

Ação da PM resulta em maior apreensão de munições de uso restrito em Oriximiná. (Foto: Divulgação / Polícia Militar)

Uma denúncia resultou na maior apreensão de munições de uso restrito já registrada no município de Oriximiná, no oeste do Pará, na terça-feira (27). A ação de agentes do 41º Batalhão de Polícia Militar ocorreu no âmbito da Operação “Tolerância Zero”. A localização do armamento ilegal levou os policiais ao ponto de comércio ilícito, conhecido como "Rampa da Kigelo". Uma pessoa foi presa e o material apreendido.

O trabalho policial começou às 10h30, após o recebimento da denúncia sobre um suspeito que estaria comercializando munições livremente. A partir da informação e de posse das características do acusado, policiais militares foram ao local para abordagem e busca.

No local foi identificado um suspeito de 54 anos, identificado pelas iniciais J.R.P, que estava com várias caixas de munição calibres 36, 32, 16 e 12. Ao ser questionado sobre a origem, ele respondeu ser proveniente de Manaus, no Amazonas, e informou que em sua residência havia mais material. Os PMs encontraram ainda grande quantidade de munição, espoleta, balins, estojo de diversos calibres e pólvora.

O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados na Unidade Integrada de Polícia (UIP), para que a autoridade policial tomasse as medidas cabíveis.

Combate

O secretário de estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, destaca a importância das denúncias para a celeridade do trabalho policial. “Esta ação, que desmantelou um ponto de comercialização ilegal, representa um golpe significativo na logística do armamento ilegal no Oeste do Pará. A posse e o comércio desses materiais colocam em risco a vida de todos os cidadãos. A denúncia que guiou nossos homens e mulheres foi crucial para garantir que este material não caísse nas mãos erradas. Continuaremos a investir em inteligência e a valorizar cada informação recebida, reforçando nosso compromisso de proteger a vida e a tranquilidade em cada município do nosso Estado”, ressalta.

O comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Sérgio Neves, reforça o empenho do efetivo em retirar o material de circulação. “A apreensão conduzida pelo 41º BPM não é apenas mais um registro. Ela se consolida como a maior apreensão de munições de uso restrito já efetuada neste município. Este feito demonstra a excelência técnica, a coragem e o compromisso inabalável com a missão constitucional da Polícia Militar do Pará. Ao desarticular a comercialização deste material bélico, nosso efetivo não apenas cumpriu uma ordem, mas protegeu ativamente a integridade física de centenas de cidadãos de Oriximiná e região”, enfatiza.

Material apreendido

Espoletas - duas caixas, contendo mil unidades em cada caixa; 30 estojos de espoletas cheias e 19 estojos de espoletas secas.

Balins (chumbo) - cinco pacotes de balins 3T (5 quilos em cada pacote); um pacote de balins SSG (5 kg); um pacote de balins 2T (5 kg) e cerca de 55 kg de balins.

Munições (cartuchos):

Cal.28 - sete caixas (total 100 munições)

Cal.32 - cinco caixas (total 50 munições)

Cal .36 - sete caixas (total 85 munições)

Cal .16 - cinco caixas (total 60 munições)

Cal .12 - sete caixas (total 70 munições)

Cal .20 - três caixas (total 60 munições)

Total: 425 cartuchos

Estojos

Estojo cal .24 - uma caixa (25 unidades)

Estojo cal .32 - uma caixa (30 unidades)

Estojo cal .36 - uma caixa (25 unidades)

Total: 80 unidades

Pólvora - uma caixa contendo 230 unidades de pólvora jacaré (50 g cada unidade)

Materiais avulsos - quatro funis para fracionamento de balins; uma cuba contendo cerca de 20 quilos de balins diversos; um celular e uma motocicleta preta.

