Ação da PM resulta em maior apreensão de munições de uso restrito em Oriximiná

Uma denúncia resultou na maior apreensão de munições de uso restrito já registrada no município de Oriximiná, no oeste do Pará, na terça-feira (27). A ação de agentes do 41º Batalhão de Polícia Militar ocorreu no âmbito da Operação “Tolerância Zero”. A localização do armamento ilegal levou os policiais ao ponto de comércio ilícito, conhecido como "Rampa da Kigelo". Uma pessoa foi presa e o material apreendido.

O trabalho policial começou às 10h30, após o recebimento da denúncia sobre um suspeito que estaria comercializando munições livremente. A partir da informação e de posse das características do acusado, policiais militares foram ao local para abordagem e busca.

No local foi identificado um suspeito de 54 anos, identificado pelas iniciais J.R.P, que estava com várias caixas de munição calibres 36, 32, 16 e 12. Ao ser questionado sobre a origem, ele respondeu ser proveniente de Manaus, no Amazonas, e informou que em sua residência havia mais material. Os PMs encontraram ainda grande quantidade de munição, espoleta, balins, estojo de diversos calibres e pólvora.

O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados na Unidade Integrada de Polícia (UIP), para que a autoridade policial tomasse as medidas cabíveis.

Combate

O secretário de estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, destaca a importância das denúncias para a celeridade do trabalho policial. “Esta ação, que desmantelou um ponto de comercialização ilegal, representa um golpe significativo na logística do armamento ilegal no Oeste do Pará. A posse e o comércio desses materiais colocam em risco a vida de todos os cidadãos. A denúncia que guiou nossos homens e mulheres foi crucial para garantir que este material não caísse nas mãos erradas. Continuaremos a investir em inteligência e a valorizar cada informação recebida, reforçando nosso compromisso de proteger a vida e a tranquilidade em cada município do nosso Estado”, ressalta.

O comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Sérgio Neves, reforça o empenho do efetivo em retirar o material de circulação. “A apreensão conduzida pelo 41º BPM não é apenas mais um registro. Ela se consolida como a maior apreensão de munições de uso restrito já efetuada neste município. Este feito demonstra a excelência técnica, a coragem e o compromisso inabalável com a missão constitucional da Polícia Militar do Pará. Ao desarticular a comercialização deste material bélico, nosso efetivo não apenas cumpriu uma ordem, mas protegeu ativamente a integridade física de centenas de cidadãos de Oriximiná e região”, enfatiza.

Material apreendido

Espoletas - duas caixas, contendo mil unidades em cada caixa; 30 estojos de espoletas cheias e 19 estojos de espoletas secas.

Balins (chumbo) - cinco pacotes de balins 3T (5 quilos em cada pacote); um pacote de balins SSG (5 kg); um pacote de balins 2T (5 kg) e cerca de 55 kg de balins.

Munições (cartuchos):

Cal.28 - sete caixas (total 100 munições)

Cal.32 - cinco caixas (total 50 munições)

Cal .36 - sete caixas (total 85 munições)

Cal .16 - cinco caixas (total 60 munições)

Cal .12 - sete caixas (total 70 munições)

Cal .20 - três caixas (total 60 munições)

Total: 425 cartuchos

Estojos

Estojo cal .24 - uma caixa (25 unidades)

Estojo cal .32 - uma caixa (30 unidades)

Estojo cal .36 - uma caixa (25 unidades)

Total: 80 unidades

Pólvora - uma caixa contendo 230 unidades de pólvora jacaré (50 g cada unidade)

Materiais avulsos - quatro funis para fracionamento de balins; uma cuba contendo cerca de 20 quilos de balins diversos; um celular e uma motocicleta preta.