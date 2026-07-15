Abordagem a motociclista leva PM a apreender drogas e deter três suspeitos em Itaituba

No local, foram apreendidos aproximadamente 23 g de material análogo a crack, 123 g de material análogo a maconha e 785 g de material análogo a cocaína ( Foto: Foto: Divulgação | Portal Giro )

Três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram conduzidas à delegacia pela Polícia Militar em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ocorrência, na noite de terça-feira (14), começou durante uma abordagem no bairro Wirland Freire.

Segundo a PM, uma mulher que conduzia uma motocicleta Honda Pop, de cor preta, mudou bruscamente de direção ao perceber a presença da guarnição e seguiu em direção ao bairro Maria Madalena. Diante da atitude suspeita, os policiais solicitaram apoio de outra equipe, que conseguiu abordar a condutora pouco depois, ainda conforme as informações do portal Giro.

Durante a revista, foram encontrados com a mulher sete invólucros contendo substância análoga a crack. Em seguida, os policiais foram até a residência indicada por ela, no bairro Wirland Freire, após autorização para busca domiciliar.

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No imóvel, os policiais encontraram dois homens que, ainda segundo a PM, estavam embalando entorpecentes. Um deles ainda tentou fugir pulando o muro da residência, mas foi detido pelos agentes. No local, foram apreendidos aproximadamente 23 g de material análogo a crack, 123 g de material análogo a maconha e 785 g de material análogo a cocaína. Também foram encontrados pacotes com sacos plásticos tipo zip lock, quatro celulares, uma balança de precisão, uma capa de colete balístico, R$ 88 em dinheiro e a motocicleta Honda Pop usada pela suspeita.

Ainda segundo a polícia, um dos homens confessou ser o proprietário dos entorpecentes e afirmou que a mulher, sua companheira, e o outro homem seriam responsáveis pelas entregas das drogas. Ele também teria declarado que a mulher fazia as entregas por estar grávida e, por isso, não levantaria suspeitas.