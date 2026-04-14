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Polícia

Abaetetuba: homem é preso em operação que apura retaliação entre facções que terminou em homicídio

De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas drogas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra o suspeito

O Liberal
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A imagem em destaque mostra um policial conduzindo o suspeito preso. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Polícia Civil prendeu um homem por tráfico de drogas nesta terça-feira (14/4), em Abaetetuba, nordeste do Pará, durante a operação “Antítese”. Segundo as autoridades, a ação apura um homicídio registrado em janeiro de 2024, que se tratou de um ato de retaliação de uma organização criminosa contra a suposta morte de um dos integrantes, em que a vítima, que não teve a identidade revelada, teria sido o autor do fato.

Segundo a PC, durante a busca na casa do alvo, este teria quebrado o seu telefone celular e feito seu filho de escudo humano no momento da abordagem, mas foi contido pelos agentes. 

Segundo Mhoab Khayan, superintendente do Baixo Tocantins, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a equipe policial localizou entorpecentes. “Foi encontrado um pote contendo 42 porções pequenas e uma porção média de substância análoga à maconha, e foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas", disse ele. 

"Diante dos fatos, o preso foi conduzido para a unidade policial, para a realização dos procedimentos legais cabíveis, e encontra-se à disposição da Justiça", continuou o delegado. Além disso, também foram apreendidos dois aparelhos celulares.

As investigações prosseguem com o intuito de revelar todos os envolvidos no homicídio. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações, a população pode entrar em contato com o Disque-Denúncia (181) ou enviar fotos, vídeos, áudios e localizações para a atendente virtual “Iara”, via WhatsApp, no número (91) 3210-0181. O sigilo é garantido.

 

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