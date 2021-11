Ação conjunta da PRF apreende mais de 400 quilos de cloridrato de cocaína em Barcarena

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos resultou na apreensão de aproximadamente 441 quilos de cloridrato de cocaína, neste domingo (14), no Porto de Vila do Conde, no município de Barcarena, nordeste paraense.

A informação foi divulgada pela PRF, que disse que a droga aguardava despacho para o exterior. "A substância foi ocultada dentro de um contêiner com sete mil garrafas de cerveja e que tinha como destino a cidade de Porto, em Portugal", explicou, em nota.

A apreensão iniciou a partir de uma fiscalização realizada pela PRF no Porto de Santos, em São Paulo. Documentos suspeitos foram compartilhados com a Polícia Federal e Receita Federal, que passaram a monitorar a quadrilha, levando à apreensão da droga no município paraense.

Segundo a PRF, essa quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 79 milhões para o crime organizado. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Essa foi a terceira apreensão de drogas em menos de 30 dias no Porto de Vila do Conde. A Receita Federal e a Polícia Federal já apreenderam quase duas toneladas de cocaína no porto paraense no ano de 2021.