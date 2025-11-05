Tutora faz pedido de aniversário para cão em restaurante e recebe surpresa dos funcionários

Para comemorar o aniversário de seu cachorro, a tutora identificada apenas como Angela decidiu fazer um pedido especial de um bife generoso para entregar ao seu golden retriever Clifford, em Ohio, nos Estados Unidos. No dia em que o cão completaria mais um ano de vida, a tutora foi às compras em uma loja de pets e, em seguida, ligou ao restaurante Texas Roadhouse a fim de pedir uma carne deliciosa que o seu pet tanto merecia.

“Liguei para fazer o pedido e mencionei que queria dois bifes infantis, um para cada um dos meus cachorros, e que era aniversário do meu cachorro Clifford”, revelou a tutora Angela em entrevista ao portal de notícias Newsweek dos EUA.

Surpresa de Clifford

Após realizar o pedido, Angela disse que o atendente não disse muito sobre o pedido durante a ligação e que ele apenas anotou e lhe deu o tempo de espera. Mas quando a comida chegou na residência e eles abriram as sacolas, tiveram uma surpresa, porque na tampa da embalagem plástica estava escrito uma mensagem voltada para o cachorro: “Feliz Aniversário, Clifford!” e uma carinha feliz.

Mensagem que o cão Clifford recebeu no dia de seu aniversário. (Reprodução/ TikTok)

“Foi um gesto tão doce. Eu já estava fazendo um TikTok sobre o dia de compras de aniversário do Clifford, e essa foi a maneira perfeita de encerrar o dia especial dele”, disse a tutora de Clifford, feliz e emocionada com a ação dos funcionários do restaurante que ela realizou o pedido do bife.

Mas afinal, cachorros podem comer bife?

Os cães podem consumir carne, mas antes são necessários alguns cuidados para garantir a segurança deles, sendo:

a carne não pode estar crua;

os ossos não podem ser entregues a eles, em hipótese alguma;

o preparo da carne não pode conter nenhum tempero;

a refeição pode ser complementada com um arroz branco.

