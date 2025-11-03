Capa Jornal Amazônia
Doenças comuns em cães e gatos: prevenção é a melhor forma de cuidado

Saiba quais são os problemas de saúde mais frequentes e como exames e tratamentos preventivos mantêm seu pet saudável

Ana Paula Gama
fonte

É fundamental buscar atendimento veterinário se notar qualquer alteração no comportamento do seu pet (Adobestock)

Cuidar de quem amamos é uma grande demonstração de amor e, quando se trata de pets, isso não deve ser diferente, pois a felicidade e o bem-estar dos peludinhos de estimação são valiosos. Por isso, é indispensável compreender como prevenir doenças comuns em cães e gatos. 

De acordo com Gabriela Rocha Magalhães, veterinária de pequenos animais em uma das unidades do Pets Líder, na fase juvenil-adulto, os cães e gatos têm as doenças na pele, como as otites e as alergias no corpo, que podem ser ocasionadas por alergias alimentares também.

VEJA MAIS

Outras doenças são as infectocontagiosas como a erliquiose e micoplasmose, que são causadas por vetores como carrapatos e pulgas infectados. Também existe a raiva, que é uma doença viral fatal que pode ser transmitida para o ser humano (zoonose).

“Já na fase geriátrica, temos as doenças crônicas e metabólicas como: insuficiência renal, artroses, obesidade, doenças periodontais, doenças cardiovasculares, doenças oftálmicas (catarata e glaucoma)”, explica a veterinária.

Sintomas

Na fase juvenil-adulto, as otites apresentam como sintomas coceira intensa no ouvido, vermelhidão e produção de secreção intensa.

“Lembrando que otite não é ocasionada por banho e tosa e sim por produção de cerúmen intenso que pode ser meio de cultura para bactérias, sarnas e fungos. Até mesmo alergia alimentar pode ocasionar uma otite alérgica. Já as alergias no corpo, podem apresentar como sintomas coceira intensa pelo corpo e patas, vermelhidão nessas áreas, quedas de pelos, e presença de seborreias (caspas)”, acrescenta Gabriela Rocha.

image Humanos, gatos e cachorros podem desenvolver doenças em comum (Adobestock)

Já as doenças de erliquiose e micoplasmose, apresentam como sintomas perda de apetite, vômitos, diarreias e anemia.

Cuidados

O ideal é sempre prevenir para que nenhum pet seja acometido por essas doenças. No caso de otites e problemas de pele, é essencial que os tutores utilizem shampoos nutracêuticos, vitaminas como ômega e não ofereçam alimentos que podem potencializar o processo alérgico alimentar do pet. “No caso da raiva, é essencial a vacinação preventiva, seja por campanhas gratuitas realizadas ou por vias particulares em pets ou clínicas”, finaliza a veterinária.

O Pets Líder oferece atendimento humanizado e completo, garantindo conforto, saúde e longevidade para os pets. Para saber mais, clique aqui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

