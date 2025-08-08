Menor galinha do mundo é criada como pet de luxo no Brasil e chega a R$ 3,5 mil; conheça a Serama

Pequena no tamanho, mas grande no valor: a galinha Serama, considerada a menor raça de galinha do mundo, vem ganhando popularidade no Brasil como animal de estimação de luxo. Com apenas 15 centímetros de altura e pesando entre 300 e 500 gramas, a ave virou febre entre colecionadores e criadores de animais exóticos. Seu preço? Pode chegar a R$ 3,5 mil por unidade.

A raça, originária da Malásia, começou a se espalhar pelo mundo nos anos 2000 e chegou ao Brasil em 2014. Desde então, a Serama tem conquistado espaço não apenas por seu porte miniatura e aparência simpática, mas também por seu comportamento dócil, o que a torna ideal para criação em residências.

Além das aves adultas, os ovos fecundados da Serama também são altamente valorizados. Uma dúzia pode custar de R$ 1 mil a R$ 3 mil, dependendo da pureza genética da linhagem. Esses ovos, no entanto, não são consumidos. O foco do mercado é a reprodução e a formação de novos plantéis, voltados principalmente ao público que deseja investir na criação da raça.

Galinha 'anã' vira tendência

Também conhecida como "galinha anã", a Serama é criada exclusivamente como pet ou para exposições. Por seu tamanho reduzido, não é viável para consumo, diferentemente das galinhas tradicionais que podem pesar até 2 quilos e atingir 75 centímetros de altura.

Com expectativa de vida entre 5 e 10 anos, a Serama é considerada uma raça resistente, e sua manutenção é relativamente simples.

Origem da raça

A criação da Serama começou nos anos 1970, na Malásia, resultado do cruzamento entre a raça Bantam malaia e a variedade japonesa Chabo. Seu nome vem de “Rama”, título usado por reis tailandeses, em referência à postura altiva e imponente da ave, mesmo com o porte diminuto.

Desde sua introdução no mercado brasileiro, a raça vem sendo adotada como um símbolo de exclusividade, sendo vista por muitos como um “pet de luxo”.