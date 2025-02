Idoso tenta salvar galinha, mas fica entalado entre duas paredes; veja o vídeo

Um idoso de 78 anos ficou entalado entre duas paredes quando tentava salvar uma galinha na tarde do último domingo (16/02). Os bombeiros tiveram que ser acionados para fazer o resgate do senhor, que serraram as paredes para que ele pudesse sair do vão.

O caso aconteceu na Grande Belo Horizonte (MG), no bairro Santa Maria, em Contagem. No local, a equipe verificou a gravidade da situação e logo iniciou o procedimento para resgatar o homem, em que foi necessário utilizar uma ferramenta elétrica e uma marreta para quebrar uma das paredes.

Confira o vídeo:

VEJA MAIS

Apesar de aparentar ser um procedimento complicado, os bombeiros fizeram um corte controlado por dentro do cômodo da casa que dava acesso ao vão, já que não tinha espaço suficiente para que a vítima fosse resgatada pela parte de fora de forma estável. A principal preocupação dos militares era não lesionar a coluna do idoso, segundo a corporação.

O procedimento foi facilitado, porque o senhor estava consciente o tempo todo, então bombeiros e vítima estavam em constante comunicação. Depois que o homem de 78 anos foi retirado, ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a uma unidade hospitalar para atendimento completo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)