Galinha gigante surpreende criadores com ovo dentro de outro em fenômeno raro

Um fato incomum deixou os criadores de galinhas em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, perplexos: uma galinha gigante colocou um ovo de tamanho descomunal, que ao ser quebrado revelou outro ovo dentro, totalmente intacto, mas menor.

Rodrigo Dias, responsável pela criação da raça índio gigante, explicou que, embora o ovo parecesse normal, sua casca talvez fosse um pouco mais fina. Essa ocorrência é considerada rara pelos especialistas.

A gravação, feita pela esposa de Dias, foi motivada pela curiosidade de descobrir se havia mais gemas dentro do ovo de tamanho "gigantesco". A reação de surpresa dela ao encontrar outro ovo dentro chamou a atenção do criador.

Dias não conseguiu determinar o tamanho exato do ovo, mas afirmou que era consideravelmente maior do que o normal, vindo de uma galinha com 98 centímetros. Ele também destacou que os machos da espécie podem atingir até 1,31m e pesar 8 kg.

No entanto, quando um ovo é deformado ou muito grande, os criadores evitam colocá-lo para chocar, pois frequentemente não está fertilizado ou contém dois embriões, o que pode prejudicar o desenvolvimento dos pintinhos.