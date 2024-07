Ex-deputado se revolta em hospital e dá 'tapão' em computador

Um ex-deputado distrital se revoltou em um hospital do Distrito Federal e deu um "tapão" em um computador, após a unidade se recusar a prestar atendimento sem pagamento de R$ 110 mil como caução. Vídeo compartilhado pelo portal Metrópoles mostra Raad Massouh discutindo com funcionários no Hospital Santa Helena, na Asa Norte (DF), enquanto tenta garantir atendimento a um amigo. Segundo o portal, a gravação foi feita na madrugada dessa quarta-feira (24.07).

“Eu quero que um de vocês me diga qual é o banco que vai fazer um Pix a uma hora da manhã de R$ 110 mil. Algum cartão de crédito paga R$ 110 mil uma hora dessa?”, questionava Raad aos funcionários.

“Ele vai morrer”, diz o ex-parlamentar sobre o amigo dele, que aparece deitado com as vestes do hospital enquanto aguarda atendimento.

"Chama a polícia! Eu quebrei isso aqui, eu pago. Agora, 110 mil reais, eu quero saber qual é o banco que faz pagamento nesse país uma hora dessa", disse o deputado, na gravação.

Ao Metrópoles, Raad Massouh informou que o homem - identificado como Antônio Melo, de 76 anos - teria sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) horas antes e precisava de atendimento rápido, mas a unidade se negou devido à falta de pagamento no momento. Os parentes já haviam buscado atendimento no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), mas houve demora excessiva e, então, decidiram levá-lo a uma unidade privada.

“Chegamos ao Santa Helena por volta de 22h. Eles disseram que arrumariam um quarto de UTI. Mais de duas horas depois, informaram que seria necessária uma caução de R$ 110 mil para que ele fosse transferido para a UTI. Daí, a gente ligou no Raad”, relatou Lia Nascimento, filha de Antônio Melo.

Após a confusão, o hospital Santa Helena atendeu o paciente e o transferiu para um leito de UTI, segundo o ex-deputado. Ele teria sido levado para um quarto e, em seguida, a pedido da família, encaminhado para outra unidade de saúde privada.

Em nota, o Hospital Santa Helena afirmou que o paciente "foi atendido imediatamente quando chegou ao hospital, realizou exames complementares, recebeu um diagnóstico, foi tratado para o diagnóstico que recebeu e segue sendo tratado e monitorado”. De acordo com a unidade, somente após o atendimento, a realização do diagnóstico e após receber o tratamento necessário, a família recebeu uma estimativa de conta porque o paciente necessita continuar em tratamento hospitalar. "O processo do tratamento e da apresentação de contas foram tratados separadamente”, complementa.