Gato escondido no motor do carro? Veja como retirar o animal da forma correta

Encontrar um gato escondido no motor do carro é uma situação mais frequente do que muitos imaginam, especialmente durante os períodos de temperaturas mais baixas. Em busca de calor e proteção, os felinos costumam se abrigar sob o capô, o que pode representar um grande risco caso o veículo seja ligado sem que o animal seja percebido.

Além de colocar a vida do gato em perigo, a situação também pode provocar danos ao automóvel. Por isso, conhecer os sinais da presença do animal e saber como agir é essencial para evitar acidentes. Pensando nisso, o OLiberal.com mostra dicas de como proceder caso encontre um gato no motor de um veículo. Confira a seguir.

Por que os gatos entram no motor do carro?

Os gatos têm o hábito de procurar locais quentes, protegidos e silenciosos para descansar. Como o motor permanece aquecido por um tempo mesmo após o veículo ser desligado, ele acaba se tornando um esconderijo atrativo, principalmente durante a noite ou nas primeiras horas da manhã.

Esse comportamento é comum tanto entre gatos que vivem nas ruas quanto em animais domésticos que circulam livremente pelas redondezas. Filhotes e gatos idosos costumam buscar abrigo com ainda mais frequência por serem mais sensíveis às mudanças de temperatura.

Quem estaciona o carro em áreas abertas, calçadas ou garagens com acesso livre deve redobrar a atenção.

Quais são os riscos de um gato ficar no motor?

Ligar o veículo sem perceber a presença do animal pode causar ferimentos graves ou até a morte do felino. Componentes como correias, ventoinhas e outras peças móveis entram em funcionamento imediatamente após a partida, aumentando o risco de acidentes.

Além disso, o calor produzido pelo motor durante o funcionamento também representa uma ameaça para o animal. A presença de um gato sob o capô também pode gerar prejuízos ao proprietário do veículo. Cabos elétricos podem ser danificados por mordidas, mangueiras podem sofrer avarias e alguns componentes podem ser comprometidos caso o animal tente se movimentar entre as peças do motor.

Como identificar se há um gato no motor do carro?

Antes de dar a partida, vale a pena fazer uma rápida verificação no veículo, principalmente em dias frios.

Alguns sinais podem indicar que há um gato escondido no motor:

miados ou ruídos vindos da parte dianteira do carro;

sons de arranhões sob o capô;

pegadas sobre a lataria ou no capô;

pelos presos na grade frontal ou entre as peças do motor.

VEJA MAIS



Mesmo quando o animal permanece em silêncio, esses indícios podem ajudar a identificar sua presença e evitar um acidente.

O que fazer ao encontrar um gato no motor do carro?

A primeira recomendação é não ligar o veículo. Abra o capô cuidadosamente e tente localizar o animal sem fazer movimentos bruscos. Caso consiga vê-lo, fale em tom calmo e aguarde alguns instantes para que ele se sinta seguro para sair.

Se o gato permanecer escondido, é possível tentar atraí-lo utilizando petiscos ou algum objeto que desperte sua curiosidade. Em alguns casos, um leve borrifo de água, feito longe do animal e sem violência, pode incentivá-lo a deixar o esconderijo.

Se o felino estiver preso entre as peças do motor ou apresentar sinais de ferimentos, o mais indicado é acionar um médico-veterinário ou uma equipe especializada em resgate de animais.

O que não fazer nessa situação?

Algumas atitudes podem aumentar o risco tanto para o gato quanto para quem tenta ajudá-lo.

Evite:

ligar o carro para tentar espantar o animal;

puxar o gato à força;

bater com força no veículo;

gritar ou fazer barulhos intensos para assustá-lo.

Quando se sente ameaçado, o gato tende a se esconder ainda mais, dificultando o resgate e aumentando o risco de acidentes.

Como evitar que gatos entrem no motor do carro?

Sempre que possível, estacione em garagens fechadas ou locais com pouco acesso de animais. Antes de sair, dê leves batidas no capô ou na lataria e aguarde alguns segundos. Esse hábito pode fazer com que um gato escondido deixe o abrigo antes que o motor seja ligado.

Outra alternativa é instalar telas de proteção em pontos específicos do compartimento do motor, desde que sejam compatíveis com o modelo do veículo e não comprometam o sistema de ventilação.

Criar o hábito de fazer uma rápida inspeção antes de ligar o carro é uma medida simples, que ajuda a preservar a vida dos animais e ainda evita possíveis prejuízos ao veículo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)