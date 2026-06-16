Como fazer o cachorro dormir sozinho? Confira dicas para acostumar seu pet

Quem adota um filhote pela primeira vez costuma se deparar com um desafio bastante comum: como fazer o cachorro dormir sozinho. A rotina, em muitos lares, segue um padrão parecido. Chega a hora de dormir, o tutor tenta deixar o pet no espaço dele, mas o filhote começa a choramingar, procura atenção e demonstra dificuldade em ficar separado.

Com isso, é frequente que o cachorro acabe dormindo no quarto ou até na cama com o tutor. Mas isso é um problema? A resposta depende muito da rotina da casa e do estilo de vida da família. Para alguns tutores, a presença do animal durante a noite faz parte da convivência; para outros, pode impactar a qualidade do sono e a organização do ambiente. Confira, a seguir, dicas de como acostumar o pet a dormir sozinho.

Acostume desde filhote

O ideal é criar esse hábito desde cedo, especialmente quando o cachorro ainda é filhote. A adaptação precoce ajuda a evitar que o animal desenvolva dependência da presença do tutor para dormir. Quando esse costume já está estabelecido, a mudança na fase adulta costuma ser mais difícil e exige mais paciência e consistência.

Espaço influencia

Outro ponto fundamental é o ambiente. O cachorro precisa ter um espaço próprio, tranquilo e confortável, com uma cama adequada ao seu tamanho. Um local seguro, sem excesso de estímulos, ajuda o pet a relaxar e entender que aquele é o momento de descanso.

Na escolha da cama, vale observar as preferências do animal. Alguns cães se sentem mais confortáveis em modelos macios e com bordas elevadas, enquanto outros preferem opções mais simples e firmes. O mais importante é que o material seja resistente, confortável e fácil de higienizar, garantindo bem-estar para o pet e praticidade para o tutor no dia a dia.

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Deixe a cama do pet atrativa

Deixar o cachorro confortável no próprio espaço é uma das etapas mais importantes para quem quer acostumar o pet a dormir sozinho. Uma estratégia simples que pode ajudar nesse processo é tornar a cama mais atrativa e acolhedora, principalmente nos primeiros dias de adaptação.

Colocar uma peça de roupa com o cheiro do tutor perto da cama costuma transmitir mais segurança ao animal, reduzindo a sensação de distância durante a noite. Brinquedos de pelúcia e objetos aos quais o cachorro já tenha apego também ajudam a criar um ambiente mais familiar e tranquilo para o descanso.

A ideia é fazer com que o pet associe aquele espaço a momentos positivos. Quanto mais confortável e agradável for o ambiente, maiores são as chances de o cachorro entender que aquele é o local ideal para dormir.

Seja firme na decisão

Mesmo com uma cama confortável, é comum que o cachorro tente subir na cama do tutor durante a madrugada, especialmente no início do processo. Nesses momentos, o mais importante é manter a firmeza e evitar reforçar o comportamento. Se o tutor cede em algumas ocasiões, o animal entende que insistir pode funcionar.

A adaptação pode levar alguns dias, mas a consistência faz diferença. Com paciência e rotina, o cachorro tende a compreender que deve dormir no próprio espaço, tornando as noites mais tranquilas tanto para o pet quanto para a família.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)