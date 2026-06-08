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Por que meu gato está miando rouco? Entenda as possíveis causas e o que fazer

Entender as possíveis causas do gato miando rouco é fundamental para identificar precocemente problemas e garantir o bem-estar do animal.

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que fazer e o que são as causas dos miados roucos em gatos (Freepik)

O miado rouco em gatos pode ser um sinal de alerta importante para tutores. Quando o som habitual do animal muda e passa a ficar mais fraco, áspero ou “falhado”, é preciso atenção, já que essa alteração pode estar relacionada a diferentes condições de saúde de infecções respiratórias a problemas nas cordas vocais.

Entender as possíveis causas do gato miando rouco é fundamental para identificar precocemente problemas e garantir o bem-estar do animal. Saiba a seguir o que pode causar e o que fazer quando o felino está com essa condição.

O que pode causar o miado rouco em gatos?

De acordo com veterinários, o miado rouco pode ter diversas origens. Dentre as mais comuns estão as infecções respiratórias, como a rinotraqueíte felina, doença viral altamente contagiosa que afeta o trato respiratório superior dos gatos. Além da alteração na voz, o quadro pode ser acompanhado de espirros, secreção nasal e ocular, e até febre.

Inflamações na garganta ou na laringe também estão entre as causas possíveis. Essas irritações podem surgir por alergias ou agentes externos, como poeira, pólen e até determinados alimentos, afetando diretamente a produção vocal do animal.

Problemas nas cordas vocais podem estar envolvidos

Em alguns casos, o miado rouco pode indicar alterações mais específicas nas cordas vocais, como nódulos ou pólipos. Essas formações anormais interferem na vibração da laringe, provocando mudanças na intensidade e na qualidade do som emitido pelo gato. Embora menos comuns, esses quadros exigem avaliação veterinária, já que podem evoluir e comprometer ainda mais a vocalização do animal.

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Sintomas

Nem sempre o problema é físico. Situações de estresse e ansiedade também podem deixar o gato miando rouco. Mudanças na rotina, chegada de novos animais à casa ou conflitos com outros pets podem levar o felino a miar com mais frequência e intensidade, até apresentar desgaste vocal.

Nesses casos, além da alteração no miado, o comportamento do animal também costuma mudar, com sinais de agitação ou retraimento. Outros sintomas que merecem atenção:

  • espirros,
  • secreção nasal,
  • falta de apetite,
  • perda de peso.

Em situações mais graves, pode haver dificuldade para engolir e episódios de tosse. Já em casos relacionados ao estresse, o tutor pode perceber mudanças comportamentais, como agressividade, isolamento ou menor interação com pessoas e outros animais da casa.

Como diferenciar o miado rouco do miado normal?

O miado normal dos gatos costuma ser claro e consistente, com tom mais agudo. Já o miado rouco tende a ser mais grave, áspero e, em alguns casos, intermitente, como se o animal estivesse forçando a voz. Também é importante observar se a alteração é recente e se ocorre com frequência ou apenas em situações específicas, como após episódios de tosse ou espirros.

Quando levar o gato ao veterinário?

O ideal é procurar um médico-veterinário sempre que o miado rouco persistir por mais de alguns dias ou vier acompanhado de outros sintomas, como dificuldade respiratória, apatia ou perda de apetite. O profissional poderá realizar exames para identificar a causa do problema e indicar o tratamento mais adequado, garantindo a recuperação e o bem-estar do animal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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